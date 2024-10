Ginta Zilbaloža filma “Straume” nominēta Eiropas Kinoakadēmijas balvai

Eiropas Kinoakadēmija tika dibināta 1989. gadā kā Eiropas Kino biedrība, tās pirmais prezidents bija Ingmārs Bergmans, kurš biedrību dibināja kopā ar 40 izciliem filmu autoriem (Frederiko Fellīni, Teodoru Angelopulu, Ričardu Atenboro un citiem), lai veicinātu Eiropas kino industrijas attīstību. No 2024. gada Eiropas Kinoakadēmiju vada aktrise Žiljeta Binoša. Šogad Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšana notiks jau 37. reizi – 7. decembrī Šveices pilsētā Lucernā, ceremonija tiks translēta arī tiešsaistē.

Filmu "Straume" finansiāli atbalsta Nacionālais kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eurimages, Francijas Nacionālais kino centrs, televīzijas Arte un Canal+, arī dažādi reģionālie fondi un atbalsta programmas Francijā un Beļģijā. Filma veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties studijām Dream Well Studio (Latvija), Sacrebleu Productions (Francija) un Take Five (Beļģija).