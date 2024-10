“Varakļuoni pīci, pīci?” Nē! “Varakļuoni – danči, danči!”

Varakļānu Kultūras centra vadītāja Anita Upeniece: "Danču vakarā, ko varbūt labāk saukt par meistarklasi, piedalījās nedaudz vairāk par simts dalībniekiem. Par to mēs bijām patīkami pārsteigti. Daudzi bija atbraukuši no kaimiņu novadiem. Vakara apmeklētāju vecumi – no pavisam maziem bērniem līdz sirmam vecumam. Patīkami bija redzēt ģimenes ar bērniem. Galvenais projekta mērķis – iepazīstināt mūsu novada folkloras kopu un amatieru kolektīvu dalībniekus ar vietējo horeogrāfiskās kultūras mantojumu."