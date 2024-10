Madridē iebraucam pēcpusdienā. La Latina apkaime, kurā atrodas mūsu naktsmītne, čum un mudž, bet to pat nevar salīdzināt ar to, kas notiek uz Gran Via ielas un lielajā Sol laukumā, kur cilvēku masas kustas kā milzu planktons. Hei, ko jūs te darāt oktobrī?! Labi, labi, es saprotu, kāpēc te esat. Šeit ir Spānija, šeit ir divdesmit seši grādi, šeit ir daudz izklaižu, šeit var garšīgi paēst un sūkt kokteilīšus uz jumta terasēm.