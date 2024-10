Kad 1990. gada nogalē mūzikas producents Frenks Farians paziņoja, ka divi izskatīgi, muskuļoti, tumšādaini grupas “Milli Vanilli” dalībnieki Roberts Pilatuss un Fabriss Morvans (vēlāk iesaukti par Robu un Fabu) savā megahitu albumā “Girl You Know It's True” nav izdziedājuši nevienu pašu noti, šis atklājums sagrāva karjeru, iedragāja grupas uzticamību un satricināja popmūzikas pasaules pamatus. “Milli Vanilli” no popmūzikas karaļiem gandrīz vienā naktī kļuva par apsmiekla objektu.