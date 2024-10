Kas gan var būt relaksējošāks kā darbadienas izskaņā ieslēgt TV un aizmirst par savām problēmām, skatoties "true crime" jeb uz patiesiem notikumiem balstītus krimināl/detektīvseriālus? Taču jāsaka, ka daudzi no tiem ir noveduši pie reālas juridisku notikumu attīstības....

Jaunākais piemērs ir brāļu Ērika un Laila Menendesu krimināllieta, kuri tika notiesāti un viņiem tika piespriests mūža ieslodzījums par savu vecāku Hosē un Kitijas Menendesu (Jose and Kitty Menendez) slepkavību savās mājās Beverlihilsā 1989. gadā.

Sabiedrības interesi par Menendesa lietu no jauna izraisīja režisora Raiena Mērfija (Ryan Murphy) "Netflix" seriāls "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" ("Monstri: Laila un Ērika Menendesu stāsts"). Lai gan brāļi nosodīja neprecīzo attēlojumu seriālā, tas piesaistīja televīzijas zvaigznes Kimas Kardašjanas (Kim Kardashian) un citu cilvēku uzmanību.