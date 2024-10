Mūziķes "Might Delete Later" lifta ballīti Amsterdamā pārtrauc apsardze

Mūziķe un producente "Might Delete Later" (Madara Pērkone).

Amsterdamā, kas slavena ar savu bagāto elektroniskās mūzikas kultūru, "Might Delete Later" (Madara Pērkone) sagatavoja neierastu skatuvi, kurā prezentēt savu jaunāko dziesmu "Terrified" ar uzstāšanos, kas atšķiras no jebkuras citas. Mūziķe pārsteidza fanus festivāla "Amsterdam Dance Event" laikā ar negaidītu pop-up šovu pasākumu centra "A'DAM Tower" stikla liftā.