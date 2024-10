RIGA IFF aicina pieredzēt festivālu arī savās mājās

Platformā online.rigaiff.lv festivāla norises laikā būs pieejami vairāk nekā 20 seansi, to starpā gan lielāko kino pasaules festivālu atradumi, aizkustinošas drāmas un spraigi psiholoģiskie trilleri, gan īpaši atlasīts bērnu un ģimenes kino un krāšņas īsfilmu konkursa izlases.

Aptverot vērienīgu žanru, tēmu un stilu loku, festivāla tiešsaistes platformā pieejamie seansi – no spilgtām komēdijām un aizkustinošām drāmām līdz nervus stindzinošiem psiholoģiskajiem trilleriem un šausmu stāstiem – skatītājiem neatkarībā no gaumes vai vecuma ļaus pieredzēt citu pasaules, neizejot no mājām.