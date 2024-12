Propagandas upuri vai prasmīgi mākslinieku izmantotāji: Rīgā gaidāmās ķīniešu deju grupas "Shen Yun" divas puses

Pateicoties šim unikālajam apvienojumam, "Shen Yun" tiek dēvēts par jaunatklājumu skatuves mākslā. Vienlaikus šī trupa dažviet tiek vērtēta skeptiski, ko veicinājušas medija "The New York Times" žurnālistu publikācijas par iespējamiem pārkāpumiem trupas iekšienē.

"Shen Yun" izrādes bieži tiek slavētas par to augstvērtīgo sniegumu, kas ietver tradicionālo ķīniešu deju, greznus kostīmus un valdzinošus vizuālos elementus. Tomēr šīgada augustā medijs "The New York Times" publiskoja pētniecisko rakstu sēriju, kurā intervēti kādreizējie grupas dalībnieki un kuri dalās pieredzē par trupā piekopto ideoloģiju.