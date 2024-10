Atgādinām, ka Rīgas modes nedēļa norisinās no 28. līdz 31. oktobrim. Programmā iekļauti ne tikai ilggadējie vietējās publikas favorīti, bet arī ārvalstu dizaineri. Kopumā savas kolekcijas prezentēs zīmoli no sešām valstīm, un 15 no tiem - uz lielās skatuves.