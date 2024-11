Rīgā atgriezīsies mūziķis Robijs Viljamss

Robijs Viljamss ir tik universāls, ka viņš var būt gan neatvairāmi smalks un elegants līdz pēdējai vīlītei, iemiesojot sevī aizokeāna nemirstīgās ikonas Frenku Sinatru un Elvisu Presliju, gan no vienkāršo ļaužu vidus nākušos britu roka grandus – Bono no īru kvarteta “U2” vai Galaheru brāļus no “Oasis”. Atgriezties Robija Viljamsa koncertā ir kā atsvaidzināt labāko ballīti savā dzīvē, jo viņa šovi nekad nav identiski. Mākslinieks ar humoru un savu nevaldāmo enerģiju spēj iegriezt atmosfēru, kur pat zināmas dziesmas skan svaigi un pārsteidzoši. Viņš prot radīt intimitāti pat milzīgā stadionā, liekot ikvienam justies īpašam un personiski uzrunātam. Ar katru koncertu viņš iedod savu publiku jaunu pieredzi – šovu, kurā skatītāji dzied, smejas un dzīvotspējīgi jūt katru dziesmas ritmu. Atkārtoti piedzīvot Robija enerģiju ir kā atgriezties pie aizraujoša stāsta, kuru nekad neapnīk lasīt no jauna.