Latvijas baznīcās koncertēs somu mūziķi Marku Lepiste un Miko Helēniuss

Novembrī Latvijas baznīcās ar koncertu “Bellows and Pipes” pirmo reizi Latvijā ieradīsies ievērojamais somu akordeonists Marku Lepiste (Markku Lepistö). Duetā ar ērģelnieku Miko Helēniusu (Mikko Helenius) abi mūziķi atskaņos programmu no albumiem Bellows and Pipes (Plēšas un stabules), Silta (Tilts) un citiem ierakstiem.