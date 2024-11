FOTO Spilgti aizvadīta Reklāmas Rīmu nakts

Uz vienu nakti ikvienam bija iespēja ļauties reklāmas cunami no visattālākajiem planētas nostūriem. Trakulīgi, radoši, estētiski, aizkustinoši, dažkārt ļoti kičīgi un pavisam noteikti – humorpilni. Šis globālais pasākums šogad svin reklāmas mākslu un inovāciju visā pasaulē jau 43. reizi.

Apmeklētājus pasākuma laikā sagaidīja ne tikai pārsteidzošs, labāko un šokējošāko pasaules reklāmu seanss, bet arī pārsteiguma balvas no sponsoriem, gardi kokteiļi, maltītes no "Meat Daddy", muzikāli priekšnesumi ar izcilo Žoržu Siksnu un DJ Boitoiroi. Par noskaņu rūpējās vakara vadītājs Jānis Pētersons no grupas “Citi zēni”.

“Mēs esam gandarīti par iespēju atgriezt Rīgā šo unikālā koncepta pasākumu, kas apvieno radošo, trako un humorpilno reklāmas pasauli.

Nešaubīgi varu teikt, ka Reklāmas Rīmu nakts ir jāpiedzīvo ikvienam, kas sirdī jūt vēlmi ļauties nepieredzētām emocijām un sajūtām.

Šī gada pasākums apliecina to, ka cilvēki ir izslāpuši pēc pārsteigumiem un jaunām pieredzēm,” atzīst pasākuma organizatore Zanda Šķēle.

Notikums "The Night Of The Ad Eaters" tika dibināts 1981. gadā, kad franču reklāmas entuziasts un kolekcionārs Žans Marī Bursiko (Jean Marie Boursicot) Francijā izveidoja pirmo pasākumu, lai gūtu ienākumus savas izveidotās reklāmas kolekcijas uzturēšanai.

Reklāmas Rīmu nakts apmeklētājiem bija unikāla iespēja satikt idejas autoru Žanu Marī Bursiko, kas taisnā ceļā no Parīzes bija ieradies Rīgā!

Pirmais "La Nuit des Publivores" pasākums notika Parīzē, Francijā. Tas bija veiksmīgs un piesaistīja lielu auditoriju, kas bija ieinteresēta redzēt neparastas un interesantas reklāmas no visas pasaules. Pasākums ātri ieguva popularitāti un tika rīkots arī citās valstīs, kļūstot par globālu fenomenu.

Laika gaitā pasākums paplašinājies un jau ir rīkots vairāk nekā 40 valstīs. Tas kļuvis par ikgadēju izklaides notikumu daudzās pasaules lielpilsētās.

