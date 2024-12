Modernā dzeršana: kā atpazīt funkcionālo alkoholiķi un kad beidzot normalizēsim jautājumu "Kāpēc tu dzer?!"

Vaicāta, kas ir populārākās frāzes, ko varam dzirdēt no funkcionālā alkoholiķa, Gudone saka: "Tad, kad cilvēks ir atkarīgs, viņa psihe strādā citādāk nekā veselam cilvēkam. Viņam ir ļoti daudz aizsardzības mehānismu. Piemēram, kontrole. Viņi domā tā: kamēr es visu kontrolēju, viss ir kārtībā. "Es nekad pie stūres nesēžos pālī..." - viņš tā kā lepojas ar to. Vai, piemēram, intelektualizācija. Viņš salīdzina sevi ar kādu, kurš nemāk dzert. "Juris, lohs, nodzērās, sēž tikai pie pudeles, bet es esmu malacis, jo eju uz darbu, ar sievu uz teātri eju, bērnus vedu uz pulciņiem..."" piemērus min Gudone. "Tā ir simptomātika, kas izpaužas šādi. Viņi mēra, cik viņi izdzer, viņi plāno! Tas parāda to slimību."