Nākamgad Lietuvā uzstāsies "Guns N' Roses"

"Guns N’ Roses" ir dinamiskākā un pārliecinošākā amerikāņu rokgrupa vēsturē. Populārajā kultūrā iekļauts viņu nozīmīgākais 1987. gada albums “Appetite For Destruction”, kurš izceļas kā pārdotākais ASV debijas albums, savukārt “Not In This Lifetime…Tour” (2016-2019) tika ierindots kā “ceturtā visu laiku ienesīgākā koncerttūre”.

1991. gadā Guns N’ Roses satricināja pasauli ar diviem sitieniem no 7 platīna diska “Use Your Illusion I” un “Use Your Illusion II”, ierindojoties “Billboard 200” pirmajās divās vietās. Tā kā līdz šim kopējais pārdošanas apjoms ir 100 miljoni vienību, viņu katalogā ir arī "G N’R Lies" (5x platīni), "The Spaghetti Incident?" (platīns), "Greatest Hits" (5x platīni) un Chinese Democracy (platīns). Nemaz nerunājot par to, ka tā ir viena no visvairāk straumētajām rokgrupām pasaulē ar vidēji 24 miljoniem klausītāju mēnesī vietnē "Spotify".