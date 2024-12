Animācijas filma "Straume" nominēta "Zelta globusa” balvai kategorijā "Labākā animācijas filma"

Uz "Zelta globusa" balvu šajā nominācijā pretendē vēl piecas filmas – "Inside Out 2", "Moana 2", "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma, komentējot filmas "Straume" lieliskos panākumus 7. decembrī Lucernā, norādīja, ka Eiropas Kinoakadēmijas balva Latvijai nav bijusi 34 gadus, kopš to par filmu "Šķērsiela" saņēma Ivars Seleckis.

"Līdz ar to "Straumes" panākumi ir unikāli gan Eiropas kontekstā, gan "Straumei" ir izcilas atsauksmes pasaulē," sacīja Dita Rietuma, piebilstot, ka patlaban filma uzsākusi gaitas Amerikas kinoteātros un arvien uzskatāmāk krāj "izcili pozitīvas recenzijas vadošajos pasaules un Amerikas medijos".

Prestižais žurnāls "Time" filmu ierindojis 9. vietā savā nu jau drīz aizvadītā gada Labāko filmu TOP 10.

Filma "Straume" tapusi četrus ar pusi gadus kā starptautisks kopražojums sadarbībā ar Francijas kino studiju "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studiju "Take Five". Tās tapšanai tika saņemts finansējums 400 000 eiro apmērā no Eiropas kopražojumu fonda "Eurimages". Filmas tapšanu atbalstīja arī Nacionālais kino centrs, Valsts kultūrkapitāla fonds, Francijas Nacionālais kino centrs ("CNC France"), televīzijas "Arte" un "Canal+".

Filmas producents Matīss Kaža norādījis, ka "Straume", saņemot Losandželosas Filmu kritiķu asociācijas balvu, Ņujorkas filmu kritiķu loka (NYFCC) balvu, kā arī "National Board of Review" balvu, "izdarījusi neticamo".

"Šīs visas trīs balvas pēc kārtas kā komplektu pēdējo reizi ieguva filma "Lieliskie" (The Incredibles) 2004.gadā," pauda Kaža, uzsverot, ka "Straumei" tas ir nozīmīgs sasniegums. "Tas ir milzīgs lielbudžeta "Pixar" projekts, ar mūsu filmu to tādos apjomos nevar salīdzināt, līdz ar to tas ir ļoti būtisks panākums," atzina producents.