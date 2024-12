Pirmo reizi Latvijā notiks Jaungada ballīte brīvajām sirdīm “Singles Only"

Elīna novērojusi, ka cilvēki arvien biežāk sūdzas par to, ka iepazīšanās vietnēs dominē "Ghosting" – kad sarunu biedrs pēkšņi pazūd bez paskaidrojuma, bieži sastopami viltus profili un bezpersoniska komunikācija. Šīs lietotnes veidotas tā, lai saglabātu lietotāju atkarību, izmantojot "dopamīna cilpas", kas cilvēkos izraisa zemu pašvērtējumu un nemieru.

Vakaru vadīs improvizācijas teātra aktieris Mārtiņš Bitāns, kurš gādās par to, lai netrūktu jautrības. Vakara gaitā būs aktivitātes, kas rosinās iepazīties, sarunāties un dejot līdz rītam. Būs arī konkursi, balvas un dažādi aizraujoši pārsteigumi. Par muzikālo pusi gādās dīdžeji. Ieeja brīviem cilvēkiem no 25 gadu vecuma. Pasākuma norise no pl. 20.30 līdz 04.00 rītā. Pasākums notiks divās valodās – latviešu un angļu.