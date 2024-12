Lai skanīgi svētki! Muzikālais pavadījums Ziemassvētkiem un Jaungadam

Deviņdesmitajos gados mūzikas topos plosījās divi britu roka smagsvari – “Oasis” un “Blur”. Lai gan gadi nepielūdzami gājuši uz priekšu, kungiem krūtīs jauda tāda pati kā jaunības dienās. Melomāni ar nepacietību gaida 2025. gadu, kad nesen par apvienošanos paziņojusī grupa “Oasis” vienā no savas koncertturnejas pieturām satricinās Vemblija stadionu. Te gan jaunības dienu sāncenši no “Blur” viņus apsteiguši – grupa 2023. gadā, pulcējot 150 000 klausītāju, ar savām labākajām dziesmām piedārdināja slaveno Londonas stadionu. Britroka fani un roķīga Vecgada vakara tīkotāji koncerta ierakstu var baudīt LMT Viedtelevīzijā.

Viena no šodienas mūzikas topu līderēm ir emocionālā un dumpīgā amerikāņu dziedātāja Billija Eiliša, kura šogad izdeva savu jaunāko albumu “Hit Me Hard and Soft”.