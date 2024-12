Dīdžejs un producents [Ex] da Bass ar kolēģiem no Maltas radījis kaverversiju 90. gadu klubu hitam

No kreisās: dīdžeji un klubu mūzikas producenti [Ex] da Bass, Seguna un Panza.

Pēc vairākiem pavadītiem mēnešiem Maltā, Latvijā un ārpus tās robežām zināmais dīdžejs un producents [Ex] da Bass izdevis kaverversiju vācu elektroniskās deju mūzikas apvienības "Dune" 90. to gadu klubu hitam "Hardcore Vibes". Jaunā versija tapusi, piedaloties diviem jaunajiem deju mūzikas producentiem no Maltas – Seguna un Panza.