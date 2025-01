Pabīdīt sarunu, uztaustīt diskursu. Par mākslas kritikas nozīmi spriež Gada balvas ieguvēji

Rūdis Bebrišs: Ja runājam tādā tīri kvantitatīvā izpratnē − reizēm ir diezgan grūti pateikt, kurš to kritiku lasa. Bet man liekas, ka ne tāpēc to raksta. Vismaz es. Bieži vien gadās, ka vismaz tas iedomātais adresāts varbūt to recenziju izlasa, ja tas ir kaut kāds Latvijas gadījums. Tad varbūt to izlasīs kāds tieši šeit. Bet varbūt tas sasniegs arī to mākslinieku, kurš nav saistīts ar mūsu kultūras telpu. Kādam citam varbūt tas [teksts] var dot kādu impulsu. Un tikpat labi varbūt ir kāds, kurš apzināti grib palasīt tādu žanra tekstu, kāda, manuprāt, ir kritika.