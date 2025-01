Ar skandālu izjukušas šovu zvaigznes Dāvida Krūmiņa attiecības

Savukārt Arnita Oliņa sociālajos tīklos publicētajā video norāda: "Nevienam jau vairs nav noslēpums, ka manas attiecības ir beigušās. Šis Ziemassvētku laiks nav bijis tāds, kādu biju iedomājusies, bet es domāju par to, vai man atgriezties sociālajos tīklos kā personībai. Ņemot vērā šo statusu, kas man ir uzlikts – vientuļā māmiņa pat ne no bērna piedzimšanas brīža, bet no grūtniecības brīža (..), es sapratu, ka neesmu ne Latvijā, ne pasaulē vienīgā tāda, kurai dzīve ir jāsāk no nulles ar vienu bērniņu blakus un ar otru bērniņu puncītī. Esmu saņēmusi sevi rokās, un es apsolu dalīties ar patiesību, kāda ir sievietei, audzinot bērniņu vienai pašai."