"Ar Dāvidu bija tikai romāns!" Jana Bruka atklāj, cik nopietnu attiecību viņai patiesībā bijis

Dzīves laikā man bijušas tikai vienas nopietnas attiecības. Mēs kopā bijām divus gadus. Es negribēju viņu rādīt, jo es arī saprotu, ka tas nav tik viegli - dzīvot ar publisku cilvēku. Es esmu spilgta, līdz ar to jārēķinās ar nīdējiem, negribēju savu otro pusīti tam pakļaut. Viņš arī to neprasīja un arī nepieprasīja, lai es publiskotu mūsu attiecības. Par to viņam liels paldies, tagad es saprotu, cik grūti ir atrast otru pusīti, jo cilvēki mani atpazīst, un es nevaru saprast, vai viņam interesē mana personība vai tas, ka esmu Jana Bruk," tā populārā influencere.