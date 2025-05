Apcietināts mūziķis Kriss Brauns

Krisu Braunu apsūdz par to, ka viņš 2023. gadā Londonas naktsklubā ar pudeli piekāvis kādu mūzikas producentu.

Kā ziņo mediji, Brauns, kuru bieži dēvē par "Breezy", uz mūzikas skatuves kā pusaudzis parādījās 2005. gadā un gadu gaitā kļuva par ievērojamu hitu izpildītāju ar tādām ievērojamām dziesmām kā "Run It", "Kiss Kiss" un "Without You".