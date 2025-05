Eirovīzijā uzvar Austrija; Latvija paliek 13. vietā

Atgādinām, ka Latvija vienreiz ir uzvarējusi Eirovīzijas dziesmu konkursā - tas notika 2002. gadā, kad konkursā piedalījās Marie N (Marija Naumova) ar dziesmu "I Wanna". Otrs labākais rezultāts bija "Brainstorm" jeb "Prāta vētrai", kas 2000. gadā ieguva 3. vietu ar dziesmu "My Star". 2005. gadā Walters & Kazha jeb Valters Frīdenbergs un Kārlis Būmeistars ar dziesmu "The War Is Not Over" ierindojās 5. vietā, bet ceturtais labākais rezultāts bija Aminatai 2015. gadā, kad viņa ieguva 6. vietu ar dziesmu "Love Injected".