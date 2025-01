Jauni stāsti un pazīstamas sejas: "Ģimene burkā" atgriežas TV ekrānos

Viena no šova apspriestākajām ģimenēm atgriezīsies ar virkni pārsteigumu! Aizvadītās sezonas izskaņā Bindru mammas Agritas dzīvē no jauna parādījās bijušais vīrs un trīs bērnu tēvs Jānis, liekot sievietei atzīt, ka viņu joprojām pārņem siltas un mīlošas sajūtas pret kādreizējo dzīvesbiedru. Vai abu starpā atjaunosies romantiskas attiecības, un vai Jānis atkal būs klātesošs ģimenes dzīvē? Tāpat viens no smagākajiem lēmumiem aizvadītajā rudenī, kas tika pieņemts finansiālu apsvērumu dēļ, bija izvākšanās no Agritas sapņu mājas, pārvācoties uz dzīvi pie mammas. Vai divām saimniecēm ir iespējams sadzīvot zem viena jumta? Arī pilngadību sasniegusī meita Estere turpina izrādīt vēlmi būt patstāvīgai, arvien biežāk liekot manīt, ka vēlas dzīvot atsevišķi un atrast algotu darbu. Skaidrs ir viens – Estere velta ļoti daudz laika mazāko ģimenes locekļu pieskatīšanai, tāpēc viņas aiziešana no mājām būtiski ietekmētu arī Agritas dienas ritmu. Nav noslēpums, ka bērnu audzināšana ir grūts un atbildīgs process, taču vientuļajai mātei tas ir divtik liels slogs, it īpaši, ja sieviete vēlas izveidot romantiskas attiecības. Turklāt situāciju sarežģī arī Agritas iepriekšējā līgavaiņa parādīšanās pie apvāršņa… Kā sieviete tiks galā ar laika sabalansēšanu sirdsāķītim un bērniem?