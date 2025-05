Iespēja, kas jāizmanto. Deivida Linča filmu triāde kinoteātrī "Kino Bize"

Skatītājiem būs iespēja iegrimt trijās dažādās pasaulēs, kuras uzbūris viens no neparastākajiem kinematogrāfa burvjiem, režisors Deivids Linčs (David Lynch, 1946-2025). Kinoteātra kuratoru izvēlētās filmas: piektdien, 13. jūnijā "Dzēšgumijgalva" (Eraserhead, 1977), sestdien, 14. jūnijā "Tvinpīka: caur uguni" (Twin Peaks: Fire Walk with Me, 1992) un svētdien, 15. jūnijā "Ceļš uz nekurieni" (Lost Highway, 1997).