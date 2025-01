Kad robeža starp realitāti un virtuālo pasauli izplūst – jaunākā “Izmeklētājs Straiks” sezona

Viņa atzina, ka pseidonīma sniegto brīvību labprāt būtu izmantojusi ilgāk, jo tā ļāvusi nodoties rakstniecībai, atbrīvojoties no publikas gaidām, ko neapšaubāmi uzliek Roulingas fenomenālie panākumi ar Harija Potera sēriju.

Roulinga Galbraita vārdu izraudzījās, apvienojot divus vārdus. Roberts nāk no Roberta Frānsisa Kenedija – Kenediju klana pārstāvja, politiķa un cilvēktiesību aizstāvja, ko Roulinga raksturojusi kā vienu no saviem personīgajiem varoņiem. Savukārt Galbraits cēlies no Ellas Galbraitas – vārda, kādā Roulinga sevi dēvēja bērnībā.