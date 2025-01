Kinoteātros skatāma šīgada "Oskaru" nomināciju rekordiste – filma "Emilija Peresa"

Iespēja izrauties no profesionālās garlaicības un bailes atteikties, apdraudot savu dzīvību, liek Ritai piekrist neparastajam piedāvājumam, un top viens no ekstravagantākajiem kinostāstiem, kādu piedzīvojis lielais ekrāns.

Filmā apzināti sapludināti daudzi žanri, un Žaks Odiārs ar azartu jauc to robežas. Varoņi maina identitāti, politisko pārliecību un uzskatus, dzied par dzīvi, gan laimīgi smaidot, gan dziļās sērās, un ļaujas arvien jauniem pārsteigumiem - noilgojies pēc saviem bērniem, Manitass nu jau kā tante Emilija Peresa atgriežas viņu un savas sievas (Selēna Gomesa) dzīvē.

"Emilijas Peresas" pirmizrāde Latvijā notika mūsdienu kinofestivāla "Lācis, lauva un zars" programmā. Ar šo zīmolu jau vairākus gadus Latvijā izrāda filmas, kas demonstrētas pasaules nozīmīgākajos kinofestivālos Berlīnē, Kannās un Venēcijā. "Emiliju Peresu" demonstrēs no 31. janvāra, Fransuā Ozona jaunāko filmu “Kad pienāk rudens” – no 7. februāra, Paolo Sorrentīno "Partenopi" – no 21. februāra.