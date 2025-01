"Brīžos, kad sportists jūt pārāk lielu spiedienu, stipra ģimene ir tā, kas viņu var savākt, pasargāt no depresijas, atturēt no narkotikām, alkohola. Bet ja tāda atbalsta nav... Zinot Jāni, man neticas, ka viņš to izdarīja pats, bet no otras puses... Varbūt viņš vairs nevarēja pierādīt sevi laukumā un ar šo soli kaut ko pierādīja sev? Nezinu..." nosaka Blūms.