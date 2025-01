"Picu komēdijas" seriāla "Paradīzes šķēle" operators savulaik pats strādājis picērijā

"Šis projekts kaut kādā ziņā tapa no maniem stāstiem par maniem picērijas kolēģiem un par to laiku kopumā, kad strādāju picērijā," stāsta Ivo. "Nesaukšu, kurā tieši, bet daļa no tiem notikumiem, kuri bija sakrājušies pa diezgan īso posmu, ko es vidusskolas laikā tur pavadīju, trāpīja arī scenārijā. Tas kalpoja kā viens no iedvesmas avotiem. Bet arī režisors Kārlis Lesiņš ir teicis, ka daudziem no mums ir pieredze apkalpojošajā industrijā. Un tas bija tāds kopsavilkums no dažādu cilvēku pieredzēm."

"Par to laikam vairāk mākslas departaments ir atbildīgs. Īstenībā ļoti daudz kas palika autentisks no "LuLū Picas" picērijas vides Saharova ielā, kurā mēs filmējām. No sākuma mums bija doma lokāciju iekārtot pilnīgi no nulles. Bet tad, kad mēs nonācām pie iespējas filmēt īstā picērijā, mēs sapratām, ka mēs nebūtu to spējuši panākt to vidi tik autentisku. Tāpēc bija liels prieks par to visu, kas atradās un neatradās kadrā, jo, būvējot visu pilnīgi no jauna, mēs, iespējams, būtu kadrā salikuši visu ko par daudz!"