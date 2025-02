Grammy balvas pēc Losandželosas ugunsgrēkiem: laurus plūc Bejonse un Kendriks Lamārs

Balvu dziedātājai pasniedza Losandželosas ugunsdzēsēju komandas locekļi, kas bija viens no daudzajiem nakts veltījumiem ugunsgrēkos cietušajiem. Ceremonija notika Crypto.com arēnā Losandželosā.

Beyoncé at the 2025 Grammys Foto: Credit: Sonja Flemming/CBS via Getty Images

Dziedātāja ir tikai ceturtā melnādainā sieviete, kas ieguvusi šo balvu. "Ir pagājuši daudzi un daudzi gadi," viņa teica.

Savukārt amerikāņu reperis Kendriks Lamārs ieguva piecas balvas par savu pretrunīgo dziesmu "Not Like Us", kas vērsta pret reperi Dreiku. Viņš saņēma gan gada dziesmas, gan gada ieraksta balvu.

Lamārs, kurš nākamnedēļ uzstāsies "Super Bowl" puslaika šovā, vienā no savām runām teica, ka vēlas "veltīt šo dziesmu visai pilsētai", proti, Ņūorleānai.

Dziedātāja Charlie xcx saņēma trīs balvas popmūzikas kategorijās, bet zaudēja popmūzikas solo izpildījumā un popmūzikas vokālā albuma kategorijā dziedātājai Sabrīnai Kārpenterei. Doechii uzvarēja labākā repa albuma kategorijā, kļūstot tikai par trešo sievieti, kurai tas ir izdevies.

Pagājušajā gadā Teilore Svifta kļuva par pirmo mākslinieci, kas četras reizes uzvarējusi gada albuma kategorijā, taču šovakar viņa, neraugoties uz sešām nominācijām, mājās devās tukšām rokām. Bez balvām palika arī Shaboozey, Post Malone, Ariana Grande un Billija Ailiša.

Sabrina Carpenter performs at the 2025 GRAMMYs Foto: Photo:Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

No spilgtākajiem rezultātiem:

Gada albums:

"Cowboy Carter", Beyoncé

Gada dziesma:

"Not Like Us", Kendrick Lamar

Gada ieraksts:

"Not Like Us", Kendrick Lamar

Labākais popvokālais albums:

"Short n’ Sweet", Sabrina Carpenter

Labākais pop solo sniegums:

"Espresso", Sabrina Carpenter

Labākais deju/elektroniskās mūzikas ieraksts:

"Neverender", Justice un Tame Impala

Labākais pop deju ieraksts:

"Von Dutch", Charli XCX