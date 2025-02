VIDEO Sedokova publisko pirmo video pēc Timmas nāves

Es pateicos par to, ka jūs atbalstījāt un nepadevāties, pat tad, kad es padevos. Es turpināšu censties darīt to, kas man padodas vislabāk, - rakstīt un dziedāt savas dziesmas, sniegt koncertus un maziem, maziem solīšiem doties uz priekšu. Un, pat ja es šajā dzīvē būšu vajadzīga tikai vienam cilvēkam, es tāpat centīšos to darīt."