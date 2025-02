Foto TIK DOK. Daži jautājumi par dokumentālo kino: konference jauniešiem

Kāda ir dokumentālā kino sūtība?

Sarunās jau vairākkārt ieskicētas pārliecības: dokumentālais kino ir aktuāls, mobilizējošs, pārdomas raisošs. Tas ir grūts darbs, kas negarantē panākumus. (Zviedris: kino ir dzīves veids.) Tā ir atbildība pret laiku un sabiedrību (Seleckis: kino ir vizuāla laikmeta liecība.) Vienlaikus tas ir kas vairāk par indeksāciju; tas ir filmas veidotāju sevišķais skatījums. (Cilinska: jāveido kino, kas atstāj labas drupas jeb saglabā vērtību, liek domāt.) Ļoti jauki to sauca Martijns te Pas: poetry of life, extraordinary in the ordinary (dzīves poēzija, neparastais parastajā).