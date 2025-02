Kaspars Daugaviņš ar sievu Santu atklāti par dzīvi pēc hokeja

Santa Daugaviņa žurnālam "Klubs" atklāj, ka ne viņa, ne meitas nebija gatavas, ka Kaspars tiešām aizies no hokeja: "Tā bija ļoti liela mūsu dzīves daļa."

Kaspars paskaidro: "Vienā brīdī sapratu, ka spēlēju ķeksīša pēc - nav vairs tās jaudas un baudas. Saprotot, ka vairs nedabūju no hokeja to, ko no tā gaidu, sākās cīņa ar sevi.