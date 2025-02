Humora šovs "Nu, nopietni?" atgriežas TV3

Jau 1. martā pie TV3 skatītājiem nonāks humora šova "Nu, nopietni?" jaunā sezona, un pavasaris solās būt pārsteigumu pilns! Lielākais no tiem – pilnīgi jauns seriāls, kura nosaukums pagaidām tiek turēts noslēpumā. Kas tajā notiks? To radošā komanda vēl neatklāj, taču viens ir skaidrs – tas būs piedzīvojums, kas liks smieties no sirds! Un, protams, to ar interesi vēros arī iemīļotie vecīši – Artūrs un Dzintra.