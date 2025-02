Latvijas mūzikas tops aizrit “Supernovas” vibrācijās

Latvijas straumēšanas topa pirmajā vietā ir dziedātāja Lady Gaga ar singlu "Abracadabra". Otrajā vietā ir reperis Kendriks Lamārs ar hitu "Not Like Us", kas piedzīvoja jaunu popularitātes vilni pēc izskanēšanas "Super Bowl" puslaika šovā. Savukārt trešajā vietā debitē pašmāju mūziķi "Bel Tempo" un Legzdina ar dziesmu "The Water", kuru plašāka publika iepazina konkursā "Supernova".