Rakstniece Ilze Aizsila izdod savu ceturto romānu, brīdinot: “Šis nav randiņš”

Kādu vakaru brīnumainā kārtā izglābusies no negadījuma uz ceļa, viņa nokļūst mazā veikaliņā, no kura pārrodas mājās ar sērkociņu kārbiņu somā. Atskan uzstājīgs sveces aicinājums to beidzot aizdegt, un Letīcija šim aicinājumam atsaucas. Taču gaidītā pielūdzēja vietā liesmiņa pievilina kādu, kura vairs nav starp dzīvajiem...