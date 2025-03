Izziņoti "Baltijas Balva/Baltic Awards 2025" koncertu mākslinieki

15. augustā projektu “Baltijas Balva/Baltic Awards” atklās grandiozs koncerts “Oskaru nakts. Kino. Mūzika.” - Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris slavenā diriģenta Entonija Gabriela (Lielbritānija) vadībā atskaņos skaņdarbus no oskarotām filmām un populāras melodijas no leģendāriem un iecienītiem kinodarbiem. Vakara viesi Dzintaru koncertzālē Baltijas Rivjērā aizvadīs patiesi neaizmirstamu vasaras vakaru – atcerēsies iecienītas kino ainas, uz lielajiem ekrāniem redzēs filmu fragmentus un izbaudīs orķestra skanējumu. Pirmā “Baltijas Balva/Baltic Awards” sāksies ar svinīgo atklāšanas ceremoniju – pa sarkano paklāju dosies nominanti, mūziķi, mākslinieki, kā arī lūgtie goda viesi no visas pasaules.