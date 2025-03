"Prāta vētra" izdod jaunu dziesmu "Pirmajā dienā" un videoklipā dodas kosmosā

"Pirmajā dienā" ir satriecošs stāsts par zvaigznēs ierakstītu satikšanos, no kuras izbēgt nevar pat pēc vairāku dienu ceļojuma cauri galaktikām, tā dziesmu raksturo mūziķi. Dziesma tapusi grupas radošajās sesijās Barselonā un ierakstīta studijā Stokholmā producenta Povela Olsona (Povel Olsson) vadībā. Dziesmas radīšanā piedalījies arī zviedru grupas "The Royal Concept" ģitārists Davids Larsons (David Larson), kurš ar grupu sadarbojies jau iepriekš, albuma "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" tapšanas procesā.