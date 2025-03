“Sudden Lights” ar dejojamo singlu atgriežas Latvijas dziesmu topā

Straumēšanas tops

Latvijas straumēšanas top 20 pirmajā vietā ir repera “Sleepy Hallow” hits “Anxiety”, piedaloties reperei Doechii, kuras iedziedātais piedziedājums daudziem klausītājiem ieķēries ausī. Šajā piedziedājumā semplēta Gotye un Kimbras dziesmas “Somebody That I Used to Know” tēma. Dziesma “Anxiety” veltīta mentālās veselības jautājumiem. Otrajā vietā ir Lady Gaga ar “Abracadabra”, kas ir viņas jaunākā albuma “Mayhem” singls, bet trešajā vietā Lady Gaga un Bruno Mars ar “Die With A Smile”.