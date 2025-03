Jaunatnei – pašu jaunāko! Satura izlase skolēnu brīvdienām

Savukārt talantīgais animācijas filmu režisors Edmunds Jansons savos darbos uz ierastām lietām aicina paskatīties no jauna skatupunkta. Sirsnīgā animācijas filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” (2019) aicina doties piedzīvojumos un iepazīt it kā pazīstamo Rīgu jaunām acīm. Savukārt filmā “Bize un Neguļa” (2017) meitenes Bizes pasauli satricina Brālīša ienākšana ģimenē un Vecmāmiņas ierašanās, tāpēc viņa kopā ar savu labāko draugu Neguļu izplāno, kā atgūt vecāku uzmanību un atgriezt ierasto kārtību – Brālītis un Vecmāmiņa jāsūta uz Mēnesi!

Dejas ritmi kopā ar Ričiju Rū un Tutas draugiem

Brīvdienas ir kā radītas, lai kopā ar draugiem atkārtotu deju soļus no “Tutas koncertiem”! Tāpēc pavasara brīvdienās pie mazajiem ierodas Lapsa, Feneka un Āpsītis no seriāla “Tutas lietas” (2018 –). Raidījumā “Tutas deju ritmi” 18 jautru dziesmiņu pavadījumā seriālā paši mazākie varēs no sirds izkustēties, sekojot iemīļotā seriāla “Tutas lietas” varoņu deju soļiem. Kad visi Tutas deju ritmi apgūti, tos var demonstrēt, fonā skanot kādam no Tutas koncertiem, kas pieejami LMT Viedtelevīzijā!