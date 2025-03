Leģendārie "Alphaville" jūlijā uzstāsies Dzintaru koncertzālē

Paredzēts, ka koncerta laikā grupa izpildīs savas slavenākās dziesmas, kā, piemēram, "Forever Young", "Big in Japan", "Sounds Like a Melody", kā arī citus atpazīstamus vokālus skaņdarbus.

Grupu 1983. gadā dibinājuši mākslinieki Marians Golds un Bernhards Loids. Savas karjeras laikā mūziķi ierakstījuši tādas atpazīstamas dziesmas kā "Big in Japan", "Sounds Like a Melody", "Forever Young", "Jet Set" un "Dance With Me".