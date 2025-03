FOTO Kinovides profesionāļi un skatītāji apmeklē Armanda Zača filmas "Mūžīgi jauni" pirmizrādi

Plašāku ieskatu filmas sižetā sniedz režisors Armands Začs: "Filma sākas ar mūzikas festivālu – kamēr lielākā daļa no draugiem izklaidējas, paralēli divi no viņiem ir dzemdību namā. No rīta viņi saņem jaundzimušā bildi, pēc kā viņu galvās kaut kas noklikšķ un rodas dažādi jautājumi. Vai mums tagad jābūt pieaugušākiem? Vai kaut kas ir mainījies? Lielai daļai divdesmitgadnieku ir ļoti grūti kļūt par "pieaugušajiem".