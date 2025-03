Latviski iztulkota viena no populārākajām garīgās prakses atziņu grāmatām "Es esmu Tas"

Grāmatas nokļūšanu pie latviešu lasītājiem Māra Liedes tulkojumā pavada fragments no Amritbindu Upanišādām:

Nisargadatas stils, līdzīgi kā senajiem dzen meistariem, ir pēkšņs, provokatīvs un ārkārtīgi dziļš – izcīnot ceļu līdz koncentrētai būtībai, nošķirot to no mazsvarīgām lietām. Viņa kodolīgie, bet spēcīgie teicieni ir pazīstami ar to, ka tie spēj izraisīt pārmaiņas apziņā, tikai tos dzirdot vai lasot vien."