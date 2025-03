Vai ar "Positivus" šogad "ir cauri"? Atbild festivāla rīkotājs Ģirts Majors un mūzikas eksperti

Festivāls "Positivus" savulaik sevi pārliecinoši varēja saukt par vienu no populārākajiem mūzikas un kultūras festivāliem Baltijas valstīs. Tas tika izveidots 2007. gadā un ar katru nākamo darbības gadu piesaistīja arvien lielāku skaitu apmeklētāju ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas, Lietuvas Somijas, Polijas, Vācijas, Nīderlandes un citām valstīm. Festivāla pērle vienmēr bijusi gan ārzemju, gan vietējo mākslinieku dalība, pārstāvot visdažādākos mūzikas žanrus.