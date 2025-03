Katrīnas Dimantas Baldones Rozā koris izdod dziesmu, ko gatavoja šovam "Koru kari"

kuru koris sākotnēji bija plānojis izpildīt šīs nedēļas "Koru karu" tiešraidē – "The Pink Flintstones", kas veltīta kino mūzikai.

Jau sākotnējā idejas izstrādes posmā "The Pink Flintstones" koris vēlējās veidot "one take" jeb nepārtrauktā kadra priekšnesumu. Ideja bija atklāt katra kora dalībnieka personību, dažādību un talantus. Tāpēc šovs pārtapis par mūzikas videoklipu, kurā katram dalībniekam ir sava loma – Elviss, operdziedātājas, trubu sitēji, hokejists, malkas šķēlējs un daudzi citi.