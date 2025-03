Atrast savu vietu mainīgajā pasaulē: rakstnieka Viļa Kasima "Svešuma grāmata"

Vaicāts, vai grāmata ir tiešs autobiogrāfisks vēstījums, vai labi veidota ilūzija, autors atklāj: "Vismaz es pats to uztveru kā autobiogrāfiju, arī tās daļas, kas nav strikti autobiogrāfiskas, jo iztēle man šķiet ne mazāk nozīmīga kā reālie fakti. Sākumā, kad par to vēl domāju kā eseju grāmatu, plānoju, ka būs autobiogrāfiska eseja un notikumam piesaistīts stāsts, bet drīz vien sapratu, ka tas nav tik vienkārši, un arī esejas ātri vien izplūda prom no konkrētiem faktiem, kurus reizēm pat īsti precīzi neatcerējos. Mēģināju šo to atrast vecos e-pastos vai fotogrāfijās, bet reizēm tas neizdevās, un reizēm tas, ko atradu, šķita mazāk interesanti vai piemēroti nekā tas, kas bija palicis manā atmiņā. Un tad es domāju – kādēļ vairāk uzticēties tam, kas ir pierakstos, nekā tam, kas man palicis atmiņā?"