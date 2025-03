Franču ironija, sarkasms un atklātība provokatīvajā romānā "Mīļais mērglis"

Romāns analizē ikdienišķos procesus, mainīgo attieksmi pret vīrieša un sievietes lomu sabiedrībā, "mee too" kustību un tā dēvēto "dženderismu", aplūkojot tos no vairākiem skatpunktiem: no pusmūža sievietes, jaunas sievietes un pusmūža vīrieša skatījuma.