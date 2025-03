Dēkainis, pētnieks un bagātnieks Aleksandrs Laime ceļo pie lasītājiem jaunā grāmatā "Laimes govs"

Rakstnieces fantāziju joprojām iedvesmojis leģendārā latvieša Aleksandra Laimes dzīvesstāsts, kuram viņa jau veltījusi vidējā skolas vecuma bērniem un pusaudžiem adresēto romānu "Laimes bērni". Taču "Laimes govs" ir jauns, patstāvīgs stāsts, kas domāts jaunākiem lasītājiem, un veidots tā, lai to varētu baudīt gan kā papildinājumu "Laimes bērniem", gan kā neatkarīgu darbu.

Vai Venecuēlas džungļos dzīvo Latvijas brūnās govis? Protams, ka nē. Bet mēs nevienam to neteiksim. Šī govs prot visu: gulēt šūpuļtīklā un lidot, dot gan parasto, gan zelta pienu, mainīties astēm ar komētu un pat mācīties no galvas visu par atomiem un kosmosu. Grāmatas teksta pārdomātā ritmiskā sakārtotība tuvina to tradicionālo pasaku struktūrai.