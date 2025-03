“Jāni, tu manās atmiņās esi palicis ar visu to labāko. Mums kopā ir piedzīvoti tik skaisti brīži. Tu man dāvāji brīnišķīgu dēlu. Lai arī dažkārt tu izrādījies ārišķīgi, es vienmēr zināju, ka sirdī tu esi ļoti vienkāršs un labsirdīgs cilvēks. Godīgi sakot, neviens no mums vēl netic, ka šī ir realitāte. Ir smagi skatīties video, kur ir dzirdama tava balss, un kā tu spēlējies ar mūsu kopējo dēlu. Man ir žēl, ka tas ir viss, ko tavs dēls nākotnē redzēs no šīm kopējām atmiņām. Mums visiem tevis ļoti pietrūkst.”