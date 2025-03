"Skaņu mežā" uzstāsies jaunā viļņa džezmeņi Šabaka Hačingss un Hamīds Dreiks

Medijs "The Guardian" saksofonistu Šabaku Hačingsu pērn nodēvējis par "Lielbritānijas karstāko džeza zvaigzni". Savukārt žurnāls "Rolling Stone" viņa karjeru līdz zināmam punktam rezumē sekojoši: "Ar grupām "The Sons of Kemet" un "Shabaka and the Ancestors", šis mūziķis kļuva par pasaulē augstu vērtētās Londonas džeza scēnas celmlauzi. Viņa īpaši enerģiskais spēlēšanas stils padarīja džeza koncertus par "dejojamiem", un atjaunināja interesi par džezu arī pašā Lielbritānijā – it īpaši jaunāku klausītāju vidū."